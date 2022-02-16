Поздняков заявил, что с Валиевой все в порядке и она готовится к произвольной программе Олимпиады-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о состоянии российской фигуристки Камилы Валиевой после короткой программы на Олимпиаде-2022. «С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению», — приводит слова Позднякова ТАСС. Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.