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Сегодня, 19:55

Появилось видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на Олимпиаде-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

На YouTube-канале Олимпийских игр появилось видео произвольной программы российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

В прокате они исполнили параллельный тройной сальхов, тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тулуп, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер. В сумме они набрали 239,25 балла.

Победили Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая (239,88). Тройку призеров замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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