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Сегодня, 11:02

Появилось видео произвольной программы Кондратюка в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Опубликовано видео проката российского фигуриста Марк Кондратюк, который занял второе место в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Фигурист набрал 181,65 балла и принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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