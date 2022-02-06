Появилось видео произвольной программы Кондратюка в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Опубликовано видео проката российского фигуриста Марк Кондратюк, который занял второе место в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Фигурист набрал 181,65 балла и принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.