Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:37

Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Появилось видео победного проката Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

В произвольной программе она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, который должен был быть в каскаде с тройным сальховым, затем чисто исполнила тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп. За прокат она набрала 178,92 балла.

По итогам соревнований сборная России выиграла командный турнир, набрав в сумме 74 очка.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Галлямов: «Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться»
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»
Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова в командном турнире на Олимпиаде
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»

Американские фигуристы назвали заслуженной победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости