Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде

Появилось видео победного проката Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

В произвольной программе она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, который должен был быть в каскаде с тройным сальховым, затем чисто исполнила тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп. За прокат она набрала 178,92 балла.

По итогам соревнований сборная России выиграла командный турнир, набрав в сумме 74 очка.