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Сегодня, 11:30

Плющенко подвел итоги соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о результатах личного турнира одиночников на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня я посмотрел еще одну великолепную главу мужских олимпийских соревнований. Я бы хотел поблагодарить всех фигуристов за борьбу. Особенно хотелось бы поздравить Натана Чена и моего хорошего друга Рафаэля Арутюняна с потрясающей победой. Поздравляю Юму и Шому за то, что продолжаете доказывать: японские фигуристы — одни из лучших в мире. И, конечно, Юдзуру Ханю. Твое наследие навсегда останется в наших сердцах. Твои мужество и профессионализм бесконечны.

Поздравляю российских фигуристов. Это был ваш первый олимпийский опыт — это только начало!» - написал Плющенко в Instagram.

Американец Чен впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Серебро и бронза у японцев Юмы Кагиямы и Шомы Уно соответственно.

Лучший из россиян - Евгений Семененко, который стал восьмым. Марк Кондратюк оказался на 15-й позиции. Андрей Мозалев занял 19-е итоговое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгений Плющенко
Нэтан Чен
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