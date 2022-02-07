Плющенко высказался о победе российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Спустя восемь лет они сделали это! Чемпионы! Команда! Вывели Россию на 1-е место в командном медальном зачете, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия — безоговорочный лидер в мире фигурного катания!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов продолжают победы питерской школы фигурного катания под руководством выдающегося тренера — Тамары Николаевны Москвиной. Никита Кацалапов становится двукратным олимпийским чемпионом в команде, но уже с Викторией Синициной! Камила Валиева — первая девочка, которая исполняет четверной прыжок на Олимпийских играх. Марк Кондратюк совершает затянувшийся прорыв в мужском российском катании, показывая мировой уровень!

Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания! Продолжаем болеть и поддерживать наших чемпионов! Ждем новых рекордов в личных турнирах у всей нашей сборной", — написал Плющенко в Instagram.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка.