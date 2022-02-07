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Сегодня, 13:56

Плющенко — о победе сборной России на Олимпиаде: «Ребята творят новую историю фигурного катания»

Плющенко высказался о победе российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Спустя восемь лет они сделали это! Чемпионы! Команда! Вывели Россию на 1-е место в командном медальном зачете, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия — безоговорочный лидер в мире фигурного катания!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов продолжают победы питерской школы фигурного катания под руководством выдающегося тренера — Тамары Николаевны Москвиной. Никита Кацалапов становится двукратным олимпийским чемпионом в команде, но уже с Викторией Синициной! Камила Валиева — первая девочка, которая исполняет четверной прыжок на Олимпийских играх. Марк Кондратюк совершает затянувшийся прорыв в мужском российском катании, показывая мировой уровень!

Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания! Продолжаем болеть и поддерживать наших чемпионов! Ждем новых рекордов в личных турнирах у всей нашей сборной", — написал Плющенко в Instagram.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZqr9Q3PAGI/
Фигурное катание
Олимпиада
Евгений Плющенко
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