«Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Я в это абсолютно не верю». Писеев — о допинг-пробе Валиевой

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

«Я в это абсолютно не верю. Неужели вы в это верите? Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Надо ждать официальную информацию, а пока это слухи, в которые нет никакой веры», — приводит слова Писеева Sport24.

Фигуристка во вторник, 9 февраля, пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал ее отсутствие, в то время, как пропуск Анастасии Мишиной, Александра Галлямова и Марка Кондратюка объяснили их тренеры — Тамара Москвина и Светлана Соколовская.