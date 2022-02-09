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«Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Я в это абсолютно не верю». Писеев — о допинг-пробе Валиевой

Анна Горшкова
Корреспондент

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

«Я в это абсолютно не верю. Неужели вы в это верите? Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Надо ждать официальную информацию, а пока это слухи, в которые нет никакой веры», — приводит слова Писеева Sport24.

Фигуристка во вторник, 9 февраля, пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал ее отсутствие, в то время, как пропуск Анастасии Мишиной, Александра Галлямова и Марка Кондратюка объяснили их тренеры — Тамара Москвина и Светлана Соколовская.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-09-eto-govoryat-kakiye-to-idioty-i-provokatory-ya-v-eto-absolyutno-ne-veryu-piseyev-o-doping-probe-valiyevoy
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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