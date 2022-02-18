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Сегодня, 13:19

Песков не согласился со словами главы МОК о недостатке поддержки Валиевой в ее окружении

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недостатке поддержки фигуристки Камилы Валиевой со стороны ее окружения на Олимпиаде в Пекине.

«Томас Бах — весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет Международный олимпийский комитет, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также отметил, что в жесткости тренеров заключается залог победы учеников.

«Ему (Баху) не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера — это залог побед учеников, и мы видим, что ученики добились побед», — добавил представитель Кремля.

Источник: https://tass.ru/sport/13753415
Камила Валиева
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