Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпиаде в Пекине
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине.
За прокат пара получила 90,83 балла. Это новый мировой рекорд в ритм-танце.
Второе место у российского дуэта — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они набрали 88,85 балла, что является их лучшим результатом в карьере.
Замыкают тройку лидеров Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США. У них в активе 87,13 балла.
Александра Степанова и Иван Букин получили 84,09 балла и занимают 5-е промежуточное место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут на 14-й позиции (71,66).
Произвольные программы танцоры представят 14 февраля.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 87,13
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,14
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09
6. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 83,52
7. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,68
8. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 78,54
9. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77,70
10. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,45...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66