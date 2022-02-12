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Сегодня, 17:40

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото Reuters

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине.

За прокат пара получила 90,83 балла. Это новый мировой рекорд в ритм-танце.

Второе место у российского дуэта — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они набрали 88,85 балла, что является их лучшим результатом в карьере.

Замыкают тройку лидеров Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США. У них в активе 87,13 балла.

Александра Степанова и Иван Букин получили 84,09 балла и занимают 5-е промежуточное место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут на 14-й позиции (71,66).

Произвольные программы танцоры представят 14 февраля.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 87,13

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,14

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09

6. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 83,52

7. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,68

8. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 78,54

9. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77,70

10. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,45...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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