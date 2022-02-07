Овсянников поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на Олимпийских играх

Серебряный призер Олимпиады-1988 Олег Овсянников высказался о победе сборной России в командном турнире на играх в Пекине.

«Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали, но это не повлияло на результат, а Синицина и Кацалапов передержали поддержку и проиграли американцам, — приводит слова Овсянникова «Газета.Ru». — С одной стороны, конечно, я поздравляю всю нашу команду с золотом — умницы, молодцы. С другой стороны, для Никиты с Викой перед личными соревнованиями два проигрыша американцам напрягают. Тренерский штаб опытный, думаю, они попытаются подчистить все ошибки, поэтому желаю ребятам собраться и достойно выступить.

Камила Валиева — это Камила Валиева, просто молодец. Хочу поздравить и Марка Кондратюка, он сделал на 100 процентов все что мог, и я очень рад за весь штаб ЦСКА. Мне как вице-президенту Федерации фигурного катания Москвы особенно приятно, что у нас в чемпионской команде три представителя Москвы — одиночники и танцевальная пара. Поздравляю и Санкт-Петербург, президента федерации Антона Сихарулидзе. Здорово, что в Питер тоже медаль уехала".

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав 74 очка.

В составе команды выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.