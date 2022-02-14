В Олимпийском комитете США разочарованы решением CAS допустить Валиеву до участия в личном турнире на ОИ

В Олимпийском комитете США разочарованы решением CAS допустить Камилу Валиеву до участия в одиночном турнире на Олимпиаде

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила, что организация разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Хиршланд напомнила об ответственности олимпийского сообщества и подчеркнула, что спортсмены должны соревноваться на равных условиях.

«Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение суда. Ответственность олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и других участников самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве им отказывают», — говорится в заявлении на официальной странице USOPC в Twitter.

Утром 14 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Короткие программы женщины представят во вторник, 15 февраля, а произвольные — в четверг, 17 февраля.