Олимпийский чемпион Кондратюк коротко ответил на вопрос американской журналистки о Валиевой
Российский фигурист, олимпийский чемпион Марк Кондратюк ответил на вопросы американской журналистки о Камиле Валиевой.
— Вы давали какой-нибудь совет Валиевой в команднике? Вы же друзья.
— Я поддерживал ее, конечно, но я не в той позиции, чтобы давать ей советы.
— Почему Валиева так хороша? Потому что работает в несколько раз больше нас, — ответил российский фигурист и ушел из микст-зоны.
В короткой программе личного турнира Кондратюк набрал 86,11 балла.
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