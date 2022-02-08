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Сегодня, 07:00

Олимпийский чемпион Кондратюк коротко ответил на вопрос американской журналистки о Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист, олимпийский чемпион Марк Кондратюк ответил на вопросы американской журналистки о Камиле Валиевой.

— Вы давали какой-нибудь совет Валиевой в команднике? Вы же друзья.

— Я поддерживал ее, конечно, но я не в той позиции, чтобы давать ей советы.

— Почему Валиева так хороша? Потому что работает в несколько раз больше нас, — ответил российский фигурист и ушел из микст-зоны.

В короткой программе личного турнира Кондратюк набрал 86,11 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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