Олимпийский чемпион Кондратюк коротко ответил на вопрос американской журналистки о Валиевой

Российский фигурист, олимпийский чемпион Марк Кондратюк ответил на вопросы американской журналистки о Камиле Валиевой.

— Вы давали какой-нибудь совет Валиевой в команднике? Вы же друзья.

— Я поддерживал ее, конечно, но я не в той позиции, чтобы давать ей советы.

— Почему Валиева так хороша? Потому что работает в несколько раз больше нас, — ответил российский фигурист и ушел из микст-зоны.

В короткой программе личного турнира Кондратюк набрал 86,11 балла.