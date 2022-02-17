Олимпийская чемпионка Витт переживает за Валиеву после ее выступления на Олимпиаде

Бывшая немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт выразила сочувствие россиянке Камиле Валиевой. Российская спортсменка заняла четвертое место. После короткой программы она была лидером.

«Валиева — это талант поколения, но сегодня она не была собой, — цитирует Витт DW Sports. — Его нужно было защитить, она еще ребенок. Ее не нужно было бросать как щенка в воду».

Победу одержала россиянка Анна Щербакова. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова. На третьем месте японка Каори Сакамото.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.