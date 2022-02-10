Депутат РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристов после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Уровень Чена — космос. И для нас это мечта. С тем набором элементов, который у нас есть... Этого недостаточно для подиума. Нам надо догонять семимильными шагами! Впереди у нас четыре года до следующей Олимпиады», — сказала Роднина «СЭ».

Американский фигурист Натан Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла. Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной программе и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него 274,13 балла и 8-е место.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248,82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной программе и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233,33).