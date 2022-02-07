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Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»

Бестемьянова оценила произвольную программу Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила произвольную программу Камилы Валиевой в командном турнире в Пекине.

«Она каталась просто феноменально, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Здорово, что ее четверные стали частью ее программы. Исполнением таких ультра-си элементов она добавляет силы и мощи своей фантастической постановке. Это уже не просто прыжок ради прыжка. А прыжок для того, чтобы показать, как хороша музыка «Болеро». И как хороша Камила Валиева в этой музыке».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали 2-ми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу национальной команде. Камила Валиева показала лучший результат в произвольной программе среди женщин.

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Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
Никита Кацалапов
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