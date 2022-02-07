Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в отреагировала на завоевание досрочного золота в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на завоевание досрочного золота в командном турнире среди фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Не надо говорить, что прокат Камилы Валиевой — это формальность после досрочного золота, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Люди так старались, они так хотели откатать. Мы не поем под фонограмму и никакие прогнозы не делаем. В любом случае Валиева должна была откатать свою программу по правилам соревнований. Она не могла не выходить. Она должна была доехать ее до конца. Это кусок здоровья, который она отдала. Абсолютно замечательная победа нашей команды».

Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав в итоге 74 очка.

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля.