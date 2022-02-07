Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:28

Бестемьянова — о досрочном золоте фигуристов: «Абсолютно замечательная победа нашей команды!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в отреагировала на завоевание досрочного золота в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Артем Бухаев
Корреспондент
Российские фигуристы.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на завоевание досрочного золота в командном турнире среди фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Не надо говорить, что прокат Камилы Валиевой — это формальность после досрочного золота, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Люди так старались, они так хотели откатать. Мы не поем под фонограмму и никакие прогнозы не делаем. В любом случае Валиева должна была откатать свою программу по правилам соревнований. Она не могла не выходить. Она должна была доехать ее до конца. Это кусок здоровья, который она отдала. Абсолютно замечательная победа нашей команды».

Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав в итоге 74 очка.

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»
Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова в командном турнире на Олимпиаде
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков: «Победа российских фигуристов, безусловно, достигнута на классе»

Американские фигуристы Книрим и Фрейзер прокомментировали положительный тест на ковид у Чжоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости