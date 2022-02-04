Бестемьянова: «Мишина и Галлямов катались абсолютно феноменально!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на второе место российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в парном катании в командном турнире.

«Дело не в том, что им чего-то не хватило. Мы имеем дело с Китайцами. Это единственные спортсмены, которые в Китае могут рассчитывать на высокое место. К ним будут чуть-чуть благосклоннее относиться. Мишина и Галлямов катались абсолютно феноменально. Ничего страшного, что им не хватило немного до первого места. Мы их увидим первыми. Мы рассчитываем на это. Не надо отчаиваться, потому что так бывает. Они начали таким образом, но все видели, как здорово они катались. Это же нельзя скрыть!» — сказала Бестемьянова «СЭ».

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место (82.64). Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерима и Брендон Фрейзер из США (75,00).