Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:19

«Я пока не готова радоваться». Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Олимпиаде-2022

Щербакова рассказала о своих эмоциях после золота на Олимпиаде-2022
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила решение прыгать два четверных в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

— Окончательное решение катать два четверных я решила после тренировки. Поняла, что готова к сложному набору.

— Отрыв в 4 балла — много или мало?

— Сложно говорить, я не видела прокатов. Иногда это цена одной ошибки. У меня подобное было на ЧЕ, падение с лутца мне потом еще долго снилось. Так что тут всегда по-разному.

— Как прошло награждение на льду?

— Я пока вся в своих мыслях. Даже тренеры сказали, что я какая-то несчастливая. Просто я пока не готова радоваться, не могу понять, что все закончилось.

Щербакова получила на Олимпиаде в сумме за две программы 255,95 балла и выиграла золото.

Александра Трусова завоевала серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
1
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Анна Щербакова: эмоции отца после победы дочери на Олимпиаде-2022
Щербакова: «Увидите ли меня в 2026? Я еще не могу сказать что чувствую сегодня»
Познер высказался о прокате Валиевой на Олимпиаде: «МОК и ВАДА должно быть стыдно»
Трусова: «Я говорила про завершение карьеры на эмоциях»
ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»
Мать фигуристки Щербаковой заявила, что старания спортсменки не прошли даром
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хореограф группы Тутберидзе высказался об эмоциональном заявлении Трусовой

Хореограф группы Тутберидзе жестко высказался об Олимпиаде после проката Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости