«Я пока не готова радоваться». Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Олимпиаде-2022

Щербакова рассказала о своих эмоциях после золота на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила решение прыгать два четверных в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

— Окончательное решение катать два четверных я решила после тренировки. Поняла, что готова к сложному набору.

— Отрыв в 4 балла — много или мало?

— Сложно говорить, я не видела прокатов. Иногда это цена одной ошибки. У меня подобное было на ЧЕ, падение с лутца мне потом еще долго снилось. Так что тут всегда по-разному.

— Как прошло награждение на льду?

— Я пока вся в своих мыслях. Даже тренеры сказали, что я какая-то несчастливая. Просто я пока не готова радоваться, не могу понять, что все закончилось.

Щербакова получила на Олимпиаде в сумме за две программы 255,95 балла и выиграла золото.