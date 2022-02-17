«Я пока не готова радоваться». Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Олимпиаде-2022
Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила решение прыгать два четверных в произвольной программе на Олимпиаде-2022.
— Окончательное решение катать два четверных я решила после тренировки. Поняла, что готова к сложному набору.
— Отрыв в 4 балла — много или мало?
— Сложно говорить, я не видела прокатов. Иногда это цена одной ошибки. У меня подобное было на ЧЕ, падение с лутца мне потом еще долго снилось. Так что тут всегда по-разному.
— Как прошло награждение на льду?
— Я пока вся в своих мыслях. Даже тренеры сказали, что я какая-то несчастливая. Просто я пока не готова радоваться, не могу понять, что все закончилось.
Щербакова получила на Олимпиаде в сумме за две программы 255,95 балла и выиграла золото.
Александра Трусова завоевала серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).