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Сотникова — о российских фигуристках: «Была бы такая возможность, я бы вам всем отдала золотые медали»

Сотникова оценила выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала выступление российских фигуристок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я безумно рада за Анну Щербакову. Два дня подряд человек сделал все, что от нее зависит. Она показала классное катание, хорошие прыжковые элементы. Анна, добро пожаловать в клуб олимпийских чемпионов. Дальше — больше.

Так же я хочу поздравить Александру Трусову. Ее прыжки — это космос, взлетает как ракета и прямо в космос. Первая в истории девочка, которая показала такое количество 4-х прыжков.
Саша, все впереди, все только начинается, была бы такая возможность, я бы вам всем отдала золотые медали. Но это спорт, надо принимать так как есть и работать дальше.

Я кайфую от катания и прыжков Камилы Валиевой. Я не знаю, как она пережила все то, что с ней происходило... Мне очень обидно, что на маленькую девочку взвалили такие проблемы... Малышка, ты доказала всем, что при любых обстоятельствах, в любом состоянии ты выйдешь и будешь бороться до конца! Ты герой нашего времени! Держись! Вся страна за тебя и с тобой! Ты в наших сердцах.

Наши золотые девочки. Вы прекрасны, молоды, радуйте нас дальше», — написала Сотникова.

Напомним, что Александра Щербакова завоевала золотую Медаль, Александра Трусова выиграла серебро, а Камила Валиева заняла четвертое место.

 
Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Аделина Сотникова
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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