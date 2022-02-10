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Сегодня, 08:52

Бестемьянова — о выступлении одиночников на Олимпиаде-2022: «Они могут больше»

Бестемьянова оценила выступление российских фигуристов в произвольной программе
Мария Куцубеева
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российских фигуристов после произвольной программы.

«Конечно, Евгений катался прекрасно! После неудачи первого прыжка было страшно, что он не соберется, но он все остальное показал на самом высоком уровне. Марк выложился настолько в команде, что просто никакого запаса не осталось. Какие в целом впечатление от наших одиночников? У меня осталось огромное впечатление от Натана Чена. Наши сделали что могли. Когда были оптимисты, которые говорили, что наши поборются за пьедестал, я говорила, что этого, к сожалению, не произойдет. Так и случилось. Кондратюк не показал свой уровень, Семененко мог бы не срывать первый четверной прыжок. Они могут больше. Семененко показал себя прекрасно, но чтобы бороться за шестерку, нужно кататься совсем безукоризненно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Американский фигурист Натан Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла. Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него в активе 274,13 балла и 8-е место. Марк Кондратюк занял 15-е место (248.82). Андрей Мозалев оказался на 19-й позиции (233.33).

Фигурное катание
Олимпиада
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
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