Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы женщин в личном турнире
Время начала произвольных программ женщин на Олимпиаде
В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
Начало — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».
В составе сборной России выступают Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. После короткой программы лидирует действующая чемпионка Европы Камила Валиева.
Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)
17 февраля
13.00 Произвольная программа
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