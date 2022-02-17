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Сегодня, 12:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы женщин в личном турнире

Время начала произвольных программ женщин на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».

В составе сборной России выступают Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. После короткой программы лидирует действующая чемпионка Европы Камила Валиева.

Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

17 февраля

13.00 Произвольная программа

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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