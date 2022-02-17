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Сегодня, 10:35

Олимпиада 2022, фигурное катание: время выхода на лед Анны Щербаковой

Щербакова выступит 24-й в произвольной программе на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. Фигуристки представят свои произвольные программы. Начало прокатов — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».

Анна Щербакова, набрав 80,20 балла, занимает второе место после короткой программы. Она выйдет на лед 24-й по счету. Ориентировочное время выступления Щербаковой — 16:25.

Произвольная программа Анны поставлена под несколько композиций: «Ruska» Apocalyptica, «Великий бал у сатаны» (из телесериала «Мастер и Маргарита») Игоря Корнелюка и «Lacrimosa» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Щербакова — действующая чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» (2019). Также Щербакова — трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и бронзовый призер чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

Максимальный балл, который получала фигуристка за прокат произвольной — 183,79 на чемпионате России в 2021 году.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анна Щербакова
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