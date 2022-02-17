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Сегодня, 10:25

Олимпиада 2022, фигурное катание: время выхода на лед Александры Трусовой

Трусова выступит 22-й в произвольной программе на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. Фигуристки представят свои произвольные программы. Начало прокатов — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».

Александра Трусова, набрав 74,60 балла, занимает четвертое место после короткой программы. Она выйдет на лед 22-й по счету. Ориентировочное время выступления Трусовой — 16:25.

Произвольная программа Александры поставлена под музыку из фильма «Круэлла». Трусова — бронзовый призер чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призер финала «Гран-при» (2019), двукратный серебряный призер чемпионата России (2019, 2022) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).

Александра — вторая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), а также победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского «Гран-при». Максимальный балл, который получала фигуристка за прокат произвольной — 166,62 — на этапе серии «Гран-при» в Канаде в 2019 году.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
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