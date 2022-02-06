Американцы и японцы сделали замену у мужчин в Олимпийском командном турнире фигуристов
Стал известен состав мужчин на произвольную программу командного турнира. По итогам короткой программы в финал проходят 5 лучших команд. Сборные Японии и США произвели замену на произвольную программу: вместо Шомы Уно выступит Юма Кагияма, вместо Натана Чена — Винсент Чжоу.
У России же, как и в короткой программе, выступит Марк Кондратюк.
Состав мужчин на произвольную программу командного турнира:
Канада: Роман Садовский
Китай: Боян Цзинь
США: Винсент Чжоу
Япония: Юма Кагияма
Россия: Марк Кондратюк
В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.
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