Американцы и японцы сделали замену у мужчин в Олимпийском командном турнире фигуристов

Стал известен состав мужчин на произвольную программу командного турнира. По итогам короткой программы в финал проходят 5 лучших команд. Сборные Японии и США произвели замену на произвольную программу: вместо Шомы Уно выступит Юма Кагияма, вместо Натана Чена — Винсент Чжоу.

У России же, как и в короткой программе, выступит Марк Кондратюк.

Состав мужчин на произвольную программу командного турнира:

Канада: Роман Садовский

Китай: Боян Цзинь

США: Винсент Чжоу

Япония: Юма Кагияма

Россия: Марк Кондратюк

В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

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