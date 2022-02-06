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Сегодня, 06:10

Американцы и японцы сделали замену у мужчин в Олимпийском командном турнире фигуристов

Натан Чен не выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиды
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Стал известен состав мужчин на произвольную программу командного турнира. По итогам короткой программы в финал проходят 5 лучших команд. Сборные Японии и США произвели замену на произвольную программу: вместо Шомы Уно выступит Юма Кагияма, вместо Натана Чена — Винсент Чжоу.

У России же, как и в короткой программе, выступит Марк Кондратюк.

Состав мужчин на произвольную программу командного турнира:

Канада: Роман Садовский
Китай: Боян Цзинь
США: Винсент Чжоу
Япония: Юма Кагияма
Россия: Марк Кондратюк

В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

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