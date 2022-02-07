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Сегодня, 06:20

Россия сохранила отрыв от США и досрочно завоевала первое место в командном турнире Олимпиады

Россия досрочно завоевала первое место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде
Сергей Разин
корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Getty Images

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в произвольных танцах в командном турнире Олимпийских игр-2022.

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли команде 9 очков. Россия после седьмого вида программы с 64 очками опережает идущую на второй строчке США на 6 очков и досрочно завоевала золотые медали, так как американцы не смогут догнать российскую команду в последнем виде.

Заключительный вид программы командного турнира — произвольный танец у женщин. Россию представит Камила Валиева. Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 6:35 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Турнирная таблица (после семи видов из восьми)

1. Россия — 64.

2. США — 58.

3. Япония — 54.

4. Канада — 45.

5. Китай — 44.

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