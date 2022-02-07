Россия сохранила отрыв от США и досрочно завоевала первое место в командном турнире Олимпиады
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в произвольных танцах в командном турнире Олимпийских игр-2022.
Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли команде 9 очков. Россия после седьмого вида программы с 64 очками опережает идущую на второй строчке США на 6 очков и досрочно завоевала золотые медали, так как американцы не смогут догнать российскую команду в последнем виде.
Заключительный вид программы командного турнира — произвольный танец у женщин. Россию представит Камила Валиева. Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 6:35 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Турнирная таблица (после семи видов из восьми)
1. Россия — 64.
2. США — 58.
3. Япония — 54.
4. Канада — 45.
5. Китай — 44.