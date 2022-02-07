Россия сохранила первое место командного турнира и увеличила отрыв до 7 очков от США и Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе парного катания в командном турнире Олимпийских игр-2022.

Таким образом, Мишина и Галлямов принесли команде 10 очков. Россия после шестого вида программы с 55 очками опережает США, а также догнавшую американцев Японию на 7 очков.

Следующий вид программы командного турнира — произвольный танец. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 5:30 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Турнирная таблица (после шести видов из восьми)

1. Россия — 55.

2. Япония — 48.

3. США — 48.

4. Китай — 37.

5. Канада — 37.