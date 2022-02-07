Россия укрепила лидерство в командном турнире Олимпиады: отрыв от США — 7 очков, американцев догнала Япония
Россия сохранила первое место командного турнира и увеличила отрыв до 7 очков от США и Японии
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе парного катания в командном турнире Олимпийских игр-2022.
Таким образом, Мишина и Галлямов принесли команде 10 очков. Россия после шестого вида программы с 55 очками опережает США, а также догнавшую американцев Японию на 7 очков.
Следующий вид программы командного турнира — произвольный танец. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 5:30 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Турнирная таблица (после шести видов из восьми)
1. Россия — 55.
2. Япония — 48.
3. США — 48.
4. Китай — 37.
5. Канада — 37.
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