Россия осталась на первом месте командного турнира после произвольной программы у мужчин
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Таким образом, он принес российской команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.
Следующим по расписанию пройдет произвольная программа в парном катании. Прокат пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Турнирная таблица после пятого вида программы
1. Россия — 45.
2. США — 42.
3. Япония — 39.
4. Канада — 30.
5. Китай — 29.
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