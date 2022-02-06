Россия осталась на первом месте командного турнира после произвольной программы у мужчин

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Таким образом, он принес российской команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию пройдет произвольная программа в парном катании. Прокат пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Турнирная таблица после пятого вида программы

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.