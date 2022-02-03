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Сегодня, 12:30

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований танцевальных пар и трансляции

Личные соревнования танцевальных пар фигурном катании на Олимпиаде стартуют 12 февраля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соревнования в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 12 и 14 февраля. Турнир примет Столичный дворец спорта.

В соревнованиях примут участие 23 танцевальных пар, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 20 лучших пар.

Действующими олимпийскими чемпионами являются канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир.

Сборная России:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Александра Степанова и Иван Букин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Олимпиада 2022, фигурное катание, танцы на льду: расписание соревнований и трансляций (время московское)

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец

14.07

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец

4.22

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Диана Дэвис
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