Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований танцевальных пар и трансляции
Соревнования в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 12 и 14 февраля. Турнир примет Столичный дворец спорта.
В соревнованиях примут участие 23 танцевальных пар, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 20 лучших пар.
Действующими олимпийскими чемпионами являются канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир.
Сборная России:
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Александра Степанова и Иван Букин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Олимпиада 2022, фигурное катание, танцы на льду: расписание соревнований и трансляций (время московское)
12 февраля
Танцы на льду, ритм-танец
14.07
14 февраля
Танцы на льду, произвольный танец
4.22
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине