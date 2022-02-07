Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований 7 февраля
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. В третий соревновательный день женщины и спортивные пары покажут свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.
Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
В составе сборной России выступят: Камила Валиева (женщины), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир: расписание соревнований и трансляций (время московское)
7 февраля
Пары, произвольная программа
4.22
Танцы, произвольный танец
5.31
Женщины, произвольная программа
6.37
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