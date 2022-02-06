Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований 6 февраля
В воскресенье, 6 февраля, продолжатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. Во второй соревновательный день женщины покажут свои короткие программы, мужчины — произвольные.
Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».
В женском турнире сборную России представит чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.
Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир: расписание соревнований и трансляций (время московское)
6 февраля
Женщины, короткая программа
4.37 Россия 1
Мужчины, произвольная программа
6.57 Россия 1
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине