Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований 6 февраля

6 февраля продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье, 6 февраля, продолжатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. Во второй соревновательный день женщины покажут свои короткие программы, мужчины — произвольные.

Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».

В женском турнире сборную России представит чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир: расписание соревнований и трансляций (время московское)

6 февраля

Женщины, короткая программа

4.37 Россия 1

Мужчины, произвольная программа

6.57 Россия 1

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