Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты выйдут на лед с ритм-танцами. Начало — в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.
Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Порядок выступлений:
Первая разминка
1. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
2. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)
3. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)
Вторая разминка
5. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва)
6. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)
7. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
8. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)
Третья разминка
9. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 15:29
10. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения)
11. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)
12. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
13. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)
Четвертая разминка
14. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
15. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)
16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 16:38
17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
Пятая разминка
19. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:05
20. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
21. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
22. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
23. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США)
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