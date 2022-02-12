Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире

Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Дэвис/Смолкин выступят с ритм-танцами в личном турнире на Олимпиаде

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты выйдут на лед с ритм-танцами. Начало — в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.

Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

2. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)

3. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

5. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва)

6. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)

7. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

8. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)

Третья разминка

9. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 15:29

10. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения)

11. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)

12. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

13. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

Четвертая разминка

14. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

15. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)

16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 16:38

17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

Пятая разминка

19. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:05

20. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

21. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

22. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

23. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США)

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