Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных танцев дуэтов
В понедельник, 7 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в танцах на льду в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
Начало — 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.
После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Первая разминка
1. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
2. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения)
3. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)
4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)
5. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Вторая разминка
6. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 5:16
8. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
9. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)
10. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)
Третья разминка
11. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
12. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
13. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)
14. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
15. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
Четвертая разминка
16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 6:55
17. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
18. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США)
19. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 7:20
20. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине