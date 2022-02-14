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Сегодня, 04:25

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных танцев дуэтов

Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин представят произвольные танцы на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В понедельник, 7 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в танцах на льду в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало — 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Первая разминка

1. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

2. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения)

3. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)

4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

5. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Вторая разминка

6. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 5:16

8. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

9. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)

10. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

Третья разминка

11. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

12. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

13. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)

14. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

15. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

Четвертая разминка

16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 6:55

17. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

18. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США)

19. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 7:20

20. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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