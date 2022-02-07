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Сегодня, 04:15

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольной программы пар в командном турнире

Мишина и Галлямов выступят предпоследними в произвольной программе на командном турнире Олимпиады
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день спортивные пары покажут свои произвольные программы. Начало — 04:15 по московскому времени. Сборную России представят чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выйдут на лед примерно в 4:53.

Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Пары, произвольная программа

Первая разминка

1. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

Вторая разминка

3. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 4.53

5. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа спортивных пар в командном турнире
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