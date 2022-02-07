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Сегодня, 05:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольного танца дуэтов в командном турнире

Синицина и Кацалапов выступят предпоследними с произвольным танцем на командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день танцоры покажут свои произвольные танцы. Начало — 05:30 по московскому времени.

Сборную России представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед примерно в 06:00.

Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Танцы на льду, произвольные танцы

1. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)

2. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

4. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 6.00

5. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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