Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы женщин в командном турнире

Валиева выступит в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках второго соревновательного дня женщины выступят с короткими программами. Начало — 4:30 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».

В составе сборной России выступит Камила Валиева.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

1. Анастасия Шаботова (Украина) — 62.49

2. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61.05

3. И Чжу (Китай) — 47.03

Первая разминка

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Николь Шотт (Германия)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Карен Чен (США)

10. Камила Валиева (Россия) — 5.43

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине