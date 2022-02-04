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Сегодня, 05:55

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы мужчин в командном турнире

Кондратюк представит короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня мужчины выступят с короткими программами. Начало — 5:02 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Мужчины. Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) — 105,46

2. Марк Кондратюк (Россия) — 95.81

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,37

4. Цзинь Боян (Китай) — 82.87

5. Михал Бржезина (Чехия) — 76.77

6. Роман Садовский (Канада) — 71.06 3

7. Поль Фентц (Германия) — 68.64

Вторая разминка

8. Нэтан Чен (США)

9. Даниэль Грассль (Италия)

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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