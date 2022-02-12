Олимпиада-2022, фигурное катание: ритм-танцы дуэтов

В субботу на Олимпиаде в Пекине стартует танцевальный турнир

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты выйдут на лед с ритм-танцами. Начало — в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.

Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпиада 2022, фигурное катание, танцы: расписание соревнований и трансляций (время московское)

12 февраля

Танцы, ритм-танец

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине