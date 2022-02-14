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Сегодня, 03:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные танцы дуэтов в личном турнире

Синицина и Кацалапов выступят с произвольным танцем в личном турнире Олимпиады
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В понедельник, 7 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в танцах на льду в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало — 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Сборную России представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

14 февраля

Танцы, произвольный танец

4.22

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

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