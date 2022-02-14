Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные танцы дуэтов в личном турнире
Синицина и Кацалапов выступят с произвольным танцем в личном турнире Олимпиады
В понедельник, 7 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в танцах на льду в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
Начало — 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.
После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Сборную России представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
14 февраля
Танцы, произвольный танец
4.22
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине
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