Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные танцы дуэтов в командном турнире
Синицина и Кацалапов выступят с произвольным танцем на командном турнире Олимпиады
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
В третий соревновательный день танцоры покажут свои произвольные танцы. Начало — 05:30 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, танцы на льду: расписание соревнований и трансляций (время московское)
Танцы на льду, произвольные танцы
05.30
Сборную России представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед четвертыми — примерно в 06:00.
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