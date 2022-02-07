Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные танцы дуэтов в командном турнире

Синицина и Кацалапов выступят с произвольным танцем на командном турнире Олимпиады

В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день танцоры покажут свои произвольные танцы. Начало — 05:30 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, танцы на льду: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Танцы на льду, произвольные танцы

05.30

Сборную России представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед четвертыми — примерно в 06:00.

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