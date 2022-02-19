Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы спортивных пар в личном турнире
В субботу, 19 февраля, завершатся соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Пары представят свои произвольные программы. Прямая трансляция — на «Россия 1». Начало — 14:00.
После коротких программ лидирует китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)
19 февраля
Пары, произвольная программа
14.00
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине