Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы спортивных пар в личном турнире

Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов выступят с произвольными программами на Олимпиаде

В субботу, 19 февраля, завершатся соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Пары представят свои произвольные программы. Прямая трансляция — на «Россия 1». Начало — 14:00.

После коротких программ лидирует китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)

19 февраля

Пары, произвольная программа

14.00

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине