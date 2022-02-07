Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа спортивных пар в командном турнире

Мишина и Галлямов выступят в произвольной программе на командном турнире Олимпиады

В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день спортивные пары покажут свои произвольные программы. Начало — 04:15 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, пары: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Пары, произвольная программа

4.15 Первый канал

Сборную России представят чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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