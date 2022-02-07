Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа спортивных пар в командном турнире
Мишина и Галлямов выступят в произвольной программе на командном турнире Олимпиады
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
В третий соревновательный день спортивные пары покажут свои произвольные программы. Начало — 04:15 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, пары: расписание соревнований и трансляций (время московское)
Пары, произвольная программа
4.15 Первый канал
Сборную России представят чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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