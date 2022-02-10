Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа мужчин

Мозалев, Семененко и Кондратюк в выступят в произвольной программе в личном турнире Олимпиады

В четверг, 10 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине мужчины выйдут на лед с произвольными программами. Начало — в 4:30 по московскому времени. Трансляция — на ТК «Россия 1».

Олимпиада-2022, фигурное катание, личный турнир, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Мужчины, произвольная программа

03.30 «Россия 1»

После короткой программы лидирует Натан Чен. Евгений Семененко на 7-м месте, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 23-й.

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