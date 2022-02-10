Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 03:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа мужчин

Мозалев, Семененко и Кондратюк в выступят в произвольной программе в личном турнире Олимпиады
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото AFP

В четверг, 10 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине мужчины выйдут на лед с произвольными программами. Начало — в 4:30 по московскому времени. Трансляция — на ТК «Россия 1».

Олимпиада-2022, фигурное катание, личный турнир, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Мужчины, произвольная программа

03.30 «Россия 1»

После короткой программы лидирует Натан Чен. Евгений Семененко на 7-м месте, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 23-й.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Трудный переход Жамнова через Альпы
Йохауг назвала основных претенденток на победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Олимпиада 2022: развязка у фигуристов, надежды в лыжах и фристайле. Онлайн-трансляция 10 февраля
Федотов и меньшинство — молодцы. С дисциплиной и творчеством — проблемы. Рабинер — о стартовом матче сборной России на Олимпиаде
«В Швеции мы шведы, в России — русские». Почему фигуриста Майорова на Олимпиаду не пускала своя же страна
Определено время выступления мужчин в произвольной программе Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определено время выступления мужчин в произвольной программе Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости