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Сегодня, 12:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткие программы женщин в личном турнире

Валиева, Трусова и Щербакова выступят с короткими программами на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во вторник, 15 февраля, стартуют личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало — в 13.00 по московскому времени, прямая трансляция — Первый канал (с 13.30).

В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

15 февраля

13.00 Короткая программа

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

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