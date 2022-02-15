Олимпиада-2022, фигурное катание: короткие программы женщин в личном турнире
Валиева, Трусова и Щербакова выступят с короткими программами на Олимпиаде
Во вторник, 15 февраля, стартуют личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
Начало — в 13.00 по московскому времени, прямая трансляция — Первый канал (с 13.30).
В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)
15 февраля
13.00 Короткая программа
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине
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