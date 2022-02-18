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Сегодня, 12:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткие программы спортивных пар в личном турнире

Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов выступят с короткими программами на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 18 февраля, стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Турнир пройдет в Столичном дворце спорта.

В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов,и Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)

18 февраля

Пары, короткая программа

13.38

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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