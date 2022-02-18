Олимпиада-2022, фигурное катание: короткие программы спортивных пар в личном турнире
В пятницу, 18 февраля, стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Турнир пройдет в Столичном дворце спорта.
В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.
Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов,и Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)
18 февраля
Пары, короткая программа
13.38
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине