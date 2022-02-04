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Сегодня, 07:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа пар в командном турнире

Где смотреть короткую программу пар в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. В рамках первого соревновательного дня спортивные пары выступят с короткими программами. Начало — 8:22 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, пары: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Пары, короткая программа

8.22 Первый канал

За Россию выступят чемпионы мира и и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выйдут на лед последними во второй разминке. Время выхода на лед российских фигуристов — 9:42.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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