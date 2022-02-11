ОКР выступил с большим заявлением о деле Камилы Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) на своем официальном сайте выступил с объявлением о снятии временной дисквалификации с российской фигуристки Камилы Валиевой. В допинг-пробе 15-летней спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, была обнаружена запрещенная субстанция триметазидин.

«В настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте ОКР, допинг-проба спортсменки не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные.

Статус временного отстранения предполагает, что спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по ее делу.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РУСАДА проведения слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения.

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РУСАДА отменил примененное к спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно.

При этом в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).