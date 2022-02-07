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Сегодня, 06:22

ОКР — о победе фигуристов в командном турнире: «Время, когда мы стали олимпийскими чемпионами»

Виктория Кравченко
ОКР прокомментировал победу фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой показано время, когда сборная России по фигурному катанию стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Время, когда мы стали олимпийскими чемпионами», — говорится в сообщении.

ОКР прокомментировал победу фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
ОКР прокомментировал победу фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольных танцах и принесли команде 9 очков. Россия после седьмого вида программы с 64 очками опережает идущую на второй строчке США на 6 очков и досрочно завоевала золотые медали, так как американцы не смогут догнать российскую команду в последнем виде.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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