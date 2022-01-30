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Сегодня, 19:40

ОКР опубликовала видео Алины Загитовой, готовящейся к вылету в Пекин

ОКР сообщила о скором вылете фигуристки Алины Загитовой в Пекин
Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба ОКР опубликовала видео российской фигуристки Алины Загитовой из аэропорта. Девушка готовится к вылету в Пекин, где состоится зимняя Олимпиада.

«Ничего милее вы уже сегодня не увидите. Алину Загитову в Пекин провожает ее собачка Шанти», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Алина Загитова
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