ОКР опубликовала видео Алины Загитовой, готовящейся к вылету в Пекин

ОКР сообщила о скором вылете фигуристки Алины Загитовой в Пекин

Пресс-служба ОКР опубликовала видео российской фигуристки Алины Загитовой из аэропорта. Девушка готовится к вылету в Пекин, где состоится зимняя Олимпиада.

«Ничего милее вы уже сегодня не увидите. Алину Загитову в Пекин провожает ее собачка Шанти», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.