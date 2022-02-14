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Сегодня, 11:35

ОКР намерен провести полное расследования дела Камилы Валиевой

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Олимпийский комитет России заинтересован в проведении полного расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой по поводу положительной допинг-пробы.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Позже в ВАДА заявили, что решение CAS по 15-летней российской фигуристке их разочаровало.
Олимпиада
Камила Валиева
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