ОКР намерен провести полное расследования дела Камилы Валиевой

Олимпийский комитет России заинтересован в проведении полного расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой по поводу положительной допинг-пробы.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.