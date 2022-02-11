Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:12

Официально: решение по итогам командного турнира Олимпиады примут по итогам дела Валиевой

Иван Торопцев
Корреспондент

Решение по итоговым результатам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрения дела о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA). Процедура, которая начата в настоящее время, может касаться только временного отстранения.

Образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.
Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Источник: https://ita.sport/news/beijing-2022-the-ita-informs-on-figure-skater-kamila-valieva/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
1
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Официально: допинг-проба Валиевой после чемпионата России-2022 дала положительный результат на триметазидин, дело передали в суд
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте на Олимпиаде, россиянка Плешкова стала 18-й
Международное агентство по тестированию назвало запрещенный препарат, найденный в пробе Валиевой
Дания — Россия: Каюмов ушел в раздевалку после силового приема со стороны Йенсена
Стало известно, когда Валиева сдала сомнительную допинг-пробу
Все медали 11 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: японец Хирано стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Она продолжает выступление на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Апелляция МОК по поводу снятия отстранения с Валиевой будет рассмотрена до 15 февраля

Стало известно, когда Валиева сдала сомнительную допинг-пробу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости